Завершено розслідування провадження за фактом отримання хабаря посадовцем Укртрансбезпеки Хмельниччини

12 лютого слідчі – детективи слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури області направили до суду матеріали кримінального провадження відносно працівника хмельницької Укртрансбезпеки, який отримував неправомірну вигоду від вінницького колеги та директора приватного підприємства.

Під час досудового розслідування слідчими встановлено, що протягом 2020 року директор приватного підприємства, яке займається вантажними перевезеннями, за попередньою змовою з працівником управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, систематично надавали неправомірну вигоду співробітнику Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. У свою чергу, посадовець сприяв у безперешкодному проїзді автомобілів, які перевозили вантажі понад дозволену вагу.

Дії посадовця Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області слідчі кваліфікували за ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Матеріали розслідування 12 лютого направили до суду. Підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області