Завершено розслідування щодо банди наркоторговців з Дніпропетровщини, місячний дохід яких складав ₴5 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно злочинної організації з Дніпропетровської області, учасники якої поставили на потік виробництво і збут важких наркотиків.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що наркобізнес організував мешканець Кривого Рогу, який залучив до банди п’ятьох мешканців області, у тому числі колишнього правоохоронця.

Під час підбору виконавців організатор враховував їхні особисті якості, фізичні дані, навички, зв’язки серед осіб, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Також він вимагав повного підпорядкування.

Угруповання спеціалізувалося на продажі опію та метамфетаміну. Опій виготовлявся у спеціально обладнаній лабораторії в одному з дачних кооперативів поблизу міста Кам’янське. Наркотичні речовини продавалися через так звані закладки або особисто в руки.

За місяць дохід від продажу наркотиків сягав приблизно 5 млн гривень.

ДБР спільно з Нацполіцією викрили наркосиндикат у лютому 2023 року. Усіх членів угруповання затримано, вони знаходяться за ґратами.

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 25 обшуків та вилучили готові для продажу наркотики, прекурсори, мобільні телефони та майже півмільйона гривень готівки.

Члени угруповання, у тому числі організатор, обвинувачуються в участі в злочинній організації, незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів (1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.