Завершено розслідування щодо держреєстратора, причетного до незаконного заволодіння майном на мільйон гривень

Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Працівники Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державного кадастрового реєстратора – учасника організованої злочинної групи. 45-річний мешканець Київщини в ролі виконавця у складі групи скоював злочини, зокрема – заволодіння майном та грошима потерпілих на мільйон гривень.

Під час розслідування поліцейські встановили, що двоє чоловіків із метою одержання неправомірної вигоди створили організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Вони здійснювали керівництво зазначеною групою та брали участь у злочинах в ролі організаторів. Діяли зловмисники у період із 2016 по 2018 рік.

Загалом до складу групи увійшли ще сім осіб. Серед них – кадастровий реєстратор. Маючи доступ до Державного земельного кадастру, програмним забезпеченням якого є Національна кадастрова система, він використав підроблені документи, які надали йому інші учасники організованої групи, та вніс до системи несанкціоновані зміни щодо відомостей про право власності на об’єкт нерухомості без відома фактичних власників.

Наразі обвинувальний акт щодо 45-річного підозрюваного направлено до суду. Зловмиснику інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)