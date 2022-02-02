Завершено розслідування щодо двох посадовців податкової на Закарпатті, які вимагали ₴250 тис. хабаря у підприємця

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника відділу та головного державного ревізора-інспектора Головного управління Державної податкової служби України у Закарпатській області. Посадовці вимагали з підприємця 250 тис. грн.

Встановлено, що навесні 2021 році податківці під час планової перевірки виявили неправильне нарахування земельного податку комерсанту, який здає в оренду нерухоме майно, зокрема склади та виробничі приміщення.

Недоплата становила 900 тис. гривень без нарахування пені та штрафу. Натомість, замість стягнення виплат на користь держави, посадовці вирішили збагатитися. Вони почали вимагати від підприємця 250 тис. грн, але згодом погодилися на 180 тисяч.

За неправомірну вигоду посадовці обіцяли не ініціювати додаткову перевірку та не передавати отриману інформацію керівництву. Таким чином «звільнити» підприємця від сплати майже 1 млн гривень податку зі штрафами.

Працівники ДБР затримали податківців під час отримання 180 тис. гривень.

Вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — ДБР.