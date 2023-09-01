Завершено розслідування щодо двох російських окупантів, які викрали золоті прикраси на суму понад ₴8 млн.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, торік наприкінці квітня, коли Ізюм був окупований, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились 24-річний та 21-річний рядові військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду — гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону.

Користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали.

Російські мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

Обвинувачених судимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура