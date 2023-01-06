Завершено розслідування щодо експравоохоронця, який здав окупантам адреси українських військових та правоохоронців з Вовчанська

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Вовчанська Харківської області, який після початку російського вторгнення перейшов на бік ворога.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення Вовчанська російськими військами чоловік пішов на співпрацю з окупантами. На доказ своєї лояльності він вказав окупантам адреси, де мешкали учасники АТО та українські правоохоронці.

Також зрадник віддав їм службовий автомобіль, чергував на російських блокпостах, допомагав ремонтувати техніку та знаходити для неї пальне.

На початку вересня правоохоронець втік до росії разом з окупантами.

Експравоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 з конфіскацією майна

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру в державній зраді голові Вовчанського районного суду, а також завершило розслідування щодо колишнього правоохоронця, який допомагав створювати окупаційний відділ поліції у Вовчанську.

Рано чи пізно – куди б вони не тікали – всі зрадники будуть відповідати перед українським законом!

ДБР