Завершено розслідування щодо ексрегіонала і його спільників, які торгували із РФ комплектуючими для ВПК

Від початку повномасштабного вторгнення концерн продав компелектуючих для військово-промислового комплексу щонайменше на понад 160 млн грн.

Завершено розслідування справи щодо підозрюваних з числа топ-менеджменту концерну, які продавали до росії комплектуючі для військово-промислового комплексу. Вже після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукції щонайменше на понад 160 млн грн.

Про це повідомили у ДБР.

Імовірно, йдеться про про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

У ДБР нагадали, що у червні 2023 року затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена Партії Регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Тоді зупинили постачання російським виробникам:

зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», рф, Алтайський край, м. Бійськ);

вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ «Смоленський авіаційний завод», рф, м. Смоленск);

космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний завод», рф, Челябинська обл., м. Міас);

підприємств критичної інфраструктури російської федерації (АТ «Федеральна пасажирська компанія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Южно-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).

Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах “Молодець”, які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у Росії.

Крім того, вони використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

У ДБР наголосили, що відправлена до країни-агресора продукція використовувалася у військовій сфері, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.