Завершено розслідування щодо групи полтавських митників, через дії яких держава втратила щонайменше ₴17 млн

Працівники ДБР за сприяння керівництва Держмитслужби завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили колишній керівник Полтавської митниці, начальник митного посту та 8 державних інспекторів.

Посадовці систематично допомагали розмитнювати розчинну каву за штучно заниженими цінами. Вони навмисно не перевіряли правдивість митної вартості товару, що дозволяло імпортеру суттєво занижувати обов’язкові платежі до бюджету.

Через таку «співпрацю» лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн грн митних надходжень.

У межах досудового розслідування проведено понад 50 експертних досліджень. Також в рамках міжнародної правової допомоги отримано офіційну інформацію з Бразилії про реальну вартість кави, яка в кілька разів перевищувала ту, що декларувалась на Полтавській митниці.

Державне бюро розслідувань