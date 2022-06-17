Завершено розслідування щодо колишнього співробітника СБУ, який у 2014 році перейшов на бік ворога

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього співробітника Головного управління СБУ в АР Крим за підозрою у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

У 2014 році під час окупації Криму він зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога. Зрадник вступив на військову службу до новоутвореного на анексованій території підрозділу Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Колишній офіцер організовував, контролював та координував діяльність окремих хакерських угрупувань, учасники яких здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), телекомунікаційних мереж органів державної влади, підприємств, установ та організацій України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР