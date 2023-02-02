Завершено розслідування щодо колишніх фіскалок, які збирають «податки» для російських загарбників на Херсонщині

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо двох працівниць податкової служби з Херсонської області, які наразі працюють на окупантів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Обидві працювали у податковій Херсонщини на різних посадах, після захоплення обласного центру почали допомагати окупантам. А після звільнення міста повтікали на поки що захоплене лівобережжя – до Скадовська, де продовжують допомагати агресору.

Інспекторка відкрито підтримала загарбників та допомагала окупаційній владі створювати так звану «налоговую службу». Вона особисто займалася розподілом оплати в рублях серед інших колаборантів, призначала їм премії та надбавки, вела фінансові справи.

Інша фігурантка допомагає загарбникам відбирати гроші у населення та підприємців на окупованих територіях України також під виглядом «податків». При цьому частину грошей вона забирає собі.

Дві колишні працівниці податкової обвинувачуються у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР