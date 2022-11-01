Завершено розслідування щодо киянина, який в Інтернеті підтримував російську збройну агресію

Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження наразі скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у травні цього року слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру киянину, 1954 року народження, який виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію російської федерації.

Під час розслідування поліцейські виявили у соціальній мережі публікації на сторінці фігуранта. Правопорушник поширював матеріали, в яких містилось підтримання збройної агресії російської федерації проти України. Правоохоронці проведи санкціонований обшук у помешканні фігуранта та вилучили планшет і ноутбук, з яких здійснювалась злочинна діяльність.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, представників збройних формувань російської федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

За погодженням із міською прокуратурою слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління спільно з управлінням захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві повідомили чоловіку про підозру.

На даний час обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до Дарницької районного суду для розгляду справи по суті.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва