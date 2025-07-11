Завершено розслідування щодо миколаєвця, який підпалив автівки в підземному паркінгу в Аркадії

Унаслідок протиправних дій чоловіка було пошкоджено шість транспортних засобів та приміщення медичного центру. Загальна сума збитків, завданих громадянам, склала понад 5,3 млн грн. Зловмиснику загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

У лютому поточного року під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, з корисливого мотиву 27-річний житель Миколаєва проник до паркінгу житлового будинку, облив бензином два автомобілі «BMW» 30-річної одеситки, підпалив їх і втік. Розгорівшись, вогонь перекинувся на приміщення медичного центру і поруч припарковані ще два «BMW», «Hyundai» та «BYD» мешканців цього ж будинку.

Пожежу ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ніхто з людей не постраждав.

Оперативники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 за сприяння співробітників управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області затримали зловмисника у процесуальному порядку, коли той їхав маршруткою до рідного міста.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він не скористався.

Згідно з висновками експертів, наданих в рамках кримінального провадження, загальна сума завданих потерпілим збитків склала понад 5,3 млн грн.

Наразі досудове розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, завершено. Слідчі висунули миколаївцю обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, що заподіяло майнову шкоду у великих та особливо великих розмірах, вчиненому шляхом підпалу. Обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно із санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, за скоєне обвинуваченому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Зауважимо, що обвинувачений має судимості за грабежі та розбій.

Одеське районне управління поліції № 1