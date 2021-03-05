Завершено розслідування щодо організаторки злочинної групи, яка підозрюється у шахрайстві на ₴29 мільйонів

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт відносно організатора злочинної групи шахраїв. Жінці загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, зловмисники, представляючись відомими підприємствами-постачальниками сільськогосподарської продукції, знаходили контакти фірм, телефонували та пропонували вигідні ціни на закупівлю товару. Фірма-замовник, нічого не підозрюючи, укладала із шахраями договір, перераховувала гроші, які надалі потрапляли на фіктивний банківський рахунок. У результаті ані товару, ані грошей підприємство не отримувало.

Відтак із використанням фіктивного договору щодо купівлі/продажу сільськогосподарської продукції та заздалегідь відкритих на підставі підроблених документів банківських рахунків учасники групи обманом заволоділи коштами підприємства в сумі понад 29 мільйонів гривень.

Поліцейські встановили, що організатором злочинної групи стала 45-річна мешканка м. Дніпро. Жінка керувала діями групи, підроблювала офіційні документи, зокрема паспорти громадян України, та передавала їх іншим членам організованої групи. Надалі зловмисники використовували вказані документи для відкриття в банківських установах фіктивних рахунків реальних підприємств. А після обготівковували гроші за допомогою підроблених грошових чеків. Гроші між всіма учасниками групи розподіляла вказана жінка.

Її дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та чч. 3,4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління