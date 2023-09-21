Завершено розслідування щодо орггрупи правоохоронців, які катували наркозалежних та вибивали з них гроші

За даними слідства, на початку 2021 року колишній працівник Національної поліції, який систематично вживав наркотичні засоби, достовірно знав механізм та місця їх розповсюдження, вирішив організувати схему, як «вибивати» гроші з наркозалежних у Харківській області.

Проте для цього йому були потрібні діючі правоохоронці, тому він залучив двох своїх знайомих — співробітників поліцейського взводу №3 роти №1 батальйону №1 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

Вони робили засідки на своїх жертв біля аптек, де продавали сильнодіючі лікарські засоби без рецептів, а також місць, де ховали «закладки». Після цього правоохоронці, які були одягнені в формений одяг, починали пресинг наркозалежних. Залякуючи кримінальною відповідальністю, вони вимагали сплачувати відкупні. Жодних процесуальних документів під час таких «затримань» фігуранти не складали.

Крім того, деяких незаконно затриманих осіб ділки піддавали катуванню. Зловмисники вдягали на них кайданки та, викручуючи руки, завдавали численних ударів по всьому тілу потерпілим.

Після отримання грошових коштів вони відпускали «затриманих» осіб.

Наразі Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувльний акт щодо організатора та його двох спільників за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їй влади, вчиненого організованою групою, з ознаками повторності, а також за фактами вимагання та катування (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: як повідомлялось раніше, до вчинення вказаних злочинів причетні й інші працівники поліції. Досудове розслідування щодо 9 інших фігурнатів наразі виділене в окреме кримінальне провадження, яке на теперішній час триває.

Харківська обласна прокуратура