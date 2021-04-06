Завершено розслідування щодо посадовців КП, які привласнили близько ₴1,3 мільйона державних коштів

Фігуранти залучили фіктивне підприємство для виконання субпідрядних робіт. Відтак у довідці про вартість виконаних робіт зловмисники вказали неправдиві відомості щодо обсягів, вартості та проведення оплати фактично не виконаних робіт.

Під час досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство уклало договір із державних підприємством на виконання робіт з капітального ремонту об’єктів комунальної власності столиці. Будучи в змові, директор комунального підприємства, троє його підлеглих і керівник установи, яка повинна була виконати ремонтні роботи, залучили фіктивне підприємство для виконання субпідрядних робіт.

Посадовці включили в документи завідомо неправдиві відомості щодо обсягів, вартості та проведення оплати фактично не виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів. Сума збитків становить близько 1,3 мільйона гривень.

Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ )