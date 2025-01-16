Завершено розслідування щодо правоохоронця з Буковини, який нелегально переправляв чоловіків до Румунії

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним нелегально перетинати кордон з Румунією.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Починаючи з липня 2024 року він зустрічав «клієнтів» в обумовленому місці та на власному авто довозив до одного із сіл, що межує з Румунією. Далі він особисто через ліс переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи.

15 вересня 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час отримання коштів від одного з військовозобов’язаних, який хотів залишити країну.

Правоохоронець обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань