Завершено розслідування щодо російського окупанта, який катував жителя столичного регіону

У 2022 році військовослужбовець армії рф, перебуваючи на території приватного будинку, завдав 26-річному жителю Великої Димерки три ножових і два вогнепальних поранення ноги. Так окупант змушував хлопця зізнатися у причетності до сил оборони та патріотичних рухів.

Слідчі встановили особу російського злочинця. Ним виявився 34-річний військовослужбовець 239 танкового полку 90-ї танкової Вітебсько-Новгородської двічі Червонопрапорної дивізії військової частини №86274, житель міста Пласт Челябінської області.

В червні цього року фігуранту було повідомлено про підозру за заочною процедурою у заподіянні тілесних ушкоджень та незаконному утриманні цивільної особи (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Тепер слідчі завершили досудове розслідування, і обвинувальний акт вже скерований до суду.

Воєнному злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Національна поліція України