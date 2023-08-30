Завершено розслідування щодо російських окупантів, які торік під час окупації Харківщини зґвалтували дівчину
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Правоохоронці ідентифікували їх: це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу зс рф та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.
Під час окупації одного з населених пунктів Харківщини навесні минулого року російські військові зґвалтували молоду дівчину.
За даними слідства, вони прийшли до будинку, де з родиною проживала молода дівчина. Вони наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх очікував командир.
Коли вони прибули до будинку, де знаходився 43-річний командир, окупанти по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим.
Обвинувачених судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратура