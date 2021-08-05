Завершено розслідування щодо слідчого поліції, який привласнив велику суму з речових доказів

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва за сприяння внутрішньої безпеки поліції завершили досудове розслідування стосовно колишнього працівника обласної поліції. Чоловік привласнив гроші, які були речовими доказами у двох справах.

Встановлено, що у 2018 році слідчий поліції розслідував умисне вбивство. Під час обшуків житла підозрюваного він вилучив 66 тис. грн та 10,3 тис. доларів США, на які було накладено арешт. Слідчий не поклав, як це передбачено процедурою, кошти у банківську скриньку, а зберігав їх у власному кабінеті та згодом забрав собі.

У 2019 році цей же слідчий проводив обшуки, але вже в іншому провадженні щодо викрадення людини. Під час обшуків правоохоронці вилучили 12 тис. гривень та 870 доларів США, які правопорушник привласнив в аналогічний спосіб.

Відсутність грошей серед речових доказів помітили під час перевірки працівники Головного управління поліції.

Загалом підозрюваний привласнив 11 тис. доларів США та 79 тис. гривень, які були речовими доказами у двох кримінальних провадженнях.

Ексслідчий обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР