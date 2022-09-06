Завершено розслідування щодо судді-зрадниці з Вовчанська

Кожного дня прокуратура проводить системну, всебічну та повну роботу заради викриття і покарання тих осіб, які добровільно перейшли на бік ворога. Кримінальна відповідальність для кожного зрадника держави неминуча.

Наразі обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в 11-и магістральних кримінальних провадженнях стосовно правоохоронців та суддів. Вже повідомлено про підозру 21-ому колишньому поліцейському та одній податківиці. До суду направлено три обвинувальні акти. Один з них — щодо голови Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

24 лютого 2022 року ЗС країни-агресора окупували м. Вовчанськ Чугуївського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у змову з представниками РФ, які окупували м. Вовчанськ, та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ на території міста.

За домовленістю з окупантами обвинувачена провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати з представниками «нової влади».

Під час проведення зборів голова суду також підкреслила, що від представників окупаційної влади РФ можна буде отримати грошову допомогу в сумі 10 тис. російських рублів за здійснення правосуддя в умовах війни.

Крім того, обвинувачена зазначила, що російські військові готові співпрацювати та надавати допомогу у функціонуванні «судового органу РФ» та не несуть жодної загрози.

Суддю-зрадницю судитимуть заочно у Київському районному суді м. Полтави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі другого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура