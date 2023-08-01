Завершено розслідування щодо трьох «тітушок», причетних до вбивства активістів Майдану. Один з них створив ПВК, що воює проти України

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох «тітушок», причетних до вбивства активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності.

Один з них наразі є «почесним президентом» федерації боксу «днр» та причетний до створення етнічних військових підрозділів терористів, які сьогодні воюють проти України.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Слідчі Бюро зібрали неспростовні докази злочинів трьох так званих «тітушок» під час Революції Гідності у 2013-2014 роках. Підозрювані обвинувачуються у вбивстві активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія. Також їм інкримінуються замахи на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Один з фігурантів також звинувачується у колабораційній діяльності.

Колишній віцепрезидент Донецької федерації боксу прийняв «пропозицію» окупантів і став почесним президентом федерації боксу терористичної організації «днр».

Він активно просував в інформаційному просторі наративи країни-агресора. За оперативною інформацією, колаборант причетний до створення етнічної приватної військової компанії, яка сформована у рф після початку повномасштабного вторгнення.

Двоє інших фігурантів також переховуються від українського правосуддя на території росії.

У межах спеціального досудового розслідування фігурантам інкримінується вчинення кримінальних злочинів, зокрема за статтями умисного вбивства колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Також їм інкримінуються замахи на вбивство інших протестувальників, викрадення, катування та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора України.

ДБР продовжує системну роботу з розслідування злочинів вчинених під час Революції Гідності, яка також дозволяє виявляти й документувати факти державної зради та колабораційної діяльності підозрюваних.

Загалом за результатами роботи слідчих Державного бюро розслідувань за даними епізодами злочинної діяльності до суду скеровано 13 обвинувальних актів щодо 25 цивільних осіб, відносно 18 з яких за спеціальною (заочною) процедурою.

За підсумками судового розгляду стосовно 5 осіб судами винесено обвинувальні вироки.

ДБР