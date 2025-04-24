Завершено розслідування щодо військового, через недбалість якого держава втратила більше ₴3,3 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира однієї з військових частин, що забезпечує постачання пального та обслуговування транспорту Збройних Сил України.

Командир неналежно виконав свої службові обов’язки при укладанні та виконанні договору на закупівлю товарів для потреб оборони в умовах воєнного стану. Він не вжив необхідних заходів для виключення з вартості договору податку на додану вартість, що згідно з чинним законодавством у таких випадках має становити 0%.

Внаслідок цього до вартості товарів безпідставно було включено та сплачено ПДВ, що завдало шкоди військовій частині на понад 3,37 млн гривень.

Попри службові повноваження та обов’язок контролювати використання бюджетних коштів, військовослужбовець не ініціював внесення змін до договору, не організував претензійної роботи та фактично допустив втрату державних коштів.

Збитки, завдані внаслідок його дій, були повністю відшкодовані.

До суду направлено обвинувальний акт за фактом недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань