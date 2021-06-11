Завершено розслідування щодо злочинного угруповання, яке вчиняло розбійні напади на будинки мешканців столиці та області

Зловмисники вривались в приватне житло та, погрожуючи зброєю, відбирали цінні речі. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, що у червні минулого року поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали організовану етнічну групу зловмисників за вчинення розбійного нападу на приватний будинок у Київській області. Фігуранти забрали сейф із грошима та коштовностями.

Поліцейські Києва провели кропітку роботу з розкриття тяжкого злочину та встановили причетність злочинного угруповання до скоєння аналогічних злочинів на території Києва та області. Під час розслідування доведено, що четверо спільників скоїли п’ять розбійних нападів із погрозою застосування зброї та позбавлення волі.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій), ст. 257 (Бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження до суду.

Відділ комунікації поліції Києва