Завершено розслідування щодо злочинної групи, яка викрадала пальне з військової частини на Львівщині

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування масштабної схеми розкрадання пального з однієї з військових частин у Львівській області. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Схему організував виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів. До протиправної діяльності він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів, а також місцевого жителя, який займався реалізацією викраденого.

За вказівкою організатора солдати зливали паливо в окремі ємності, які потім вивозили за межі частини до приватного будинку. Там місцевий мешканець шукав покупців і збував пальне, а прибуток розподілявся між усіма учасниками.

Слідством задокументовано діяльність групи з квітня по грудень 2024 року. Щомісяця з території частини незаконно вивозили щонайменше 20 тонн пального. Загальна сума збитків становить понад 920 тисяч гривень, з яких понад 656 тисяч гривень вже відшкодовано.

У ході слідства встановлено ще одного співучасника — солдата, який безпосередньо займався транспортуванням пального.

Організатор та п’ятеро учасників обвинувачуються у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань