Завершено розслідування смертельної ДТП на Дніпропетровщині за участю військового (відео)
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира автомобільного взводу однієї з військових частин Черкащини, який скоїв смертельну ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у серпні 2021 року.
Військовий, рухаючись дорогою Нікополь–Дніпро на військовому автомобілі, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Таврія».
Від потужного удару легковик відкинуло на узбіччя, а його водій отримав несумісні з життям травми та загинув на місці пригоди.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід – ДБР.Tweet