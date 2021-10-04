Завершено розслідування смертельної ДТП на Дніпропетровщині за участю військового (відео)

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира автомобільного взводу однієї з військових частин Черкащини, який скоїв смертельну ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у серпні 2021 року.

Військовий, рухаючись дорогою Нікополь–Дніпро на військовому автомобілі, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Таврія».

Від потужного удару легковик відкинуло на узбіччя, а його водій отримав несумісні з життям травми та загинув на місці пригоди.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід – ДБР.