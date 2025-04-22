Завершено розслідування стосовно дезертира, який організовував втечу ухилянтів за кордон

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно дезертира з Харкова, який замість проходження служби організував незаконний канал переправлення ухилянтів до країн Європи.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Контрактник підробив медичну довідку про те, що його дружина отримала другу групу інвалідності та потребує постійного догляду. На підставі сфальсифікованих документів його звільнили зі служби.

Після того як підробку було викрито, наказ про звільнення скасували. Однак чоловік до війська не повернувся, а натомість почав реалізовувати схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон.

У грудні 2024 року фігурант запропонував своєму знайомому, з яким раніше служив у Харкові, за 7 тисяч євро організувати незаконний виїзд до однієї з європейських країн. Для цього він поштою надіслав йому незаповнені бланки відряджень із печатками одного з правоохоронних органів.

Увівши свої дані до фальшивих документів, “клієнт” безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрів спільник організатора – місцевий правоохоронець. Після отримання оплати останній повідомив ухилянту, що перетинати кордон доведеться поза межами офіційного пункту пропуску. Для очікування в засідці радив узяти термос із чаєм, щоб не замерзнути, чекаючи сприятливого моменту.

Спробу незаконного перетину кордону оперативно припинили працівники ДБР. Під час передачі грошей та фінальних інструктажів фігурантів затримали.

Організатор схеми наразі перебуває під вартою. Йому інкримінують:

ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України);

сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);

дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування щодо спільника триває.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Державне бюро розслідувань