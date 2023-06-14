Завершено розслідування стосовно «кар‘єристки» з окупаційної адміністрації Вовчанська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Чугуївського міського суду Харківської області обвинувальний акт щодо жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що головна спеціалістка відділу екології та охорони навколишнього середовища Вовчанської міської ради співпрацювала з окупантами.

Під час захоплення м. Вовчанськ жінка обійняла посаду «спеціаліста відділу внутрішньої політики» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка здійснювала видачу довідок місцевим мешканцям Вовчанського району щодо реєстрації місця проживання та оформлювала документи для безперешкодного переміщення через російські блокпости.

Також обвинувачена здійснювала реєстрацію та постановку на облік людей, які приїздили з інших тимчасово окупованих районів Харківської області до м. Вовчанськ.

Дізнання проводили дізнавачі Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура