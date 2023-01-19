Завершено розслідування стосовно керівника рибоохоронного патруля з Бердянська, який передав окупантам флот відомства

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно інспектора Азовського басейнового управління Держагентства меліорації та рибного господарства України. Він виконував обов’язки керівника управління на момент початку війни.

Обвинувальний акт направлено до суду.

З перших днів тимчасової окупації Бердянська чоловік добровільно перейшов на бік ворога та наполегливо схиляв до цього колег. Він допомагав окупаційній владі у створенні окупаційної структури «отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Бердянск», який і очолив.

Також зрадник передав агресорам у користування флот управління, ділився інформацією щодо розташування військової техніки ЗСУ, «світився» у матеріалах пропагандистських ЗМІ.

Користуючись ситуацією, обвинувачений вилучав вилов у місцевих рибалок та передавав його окупантам. Він і досі виконує вказівки ворога та розпоряджається на їх користь водними біоресурсами, що належать народу України.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

ДБР