Завершено розслідування стосовно зрадника, який брав участь у знищені житлових кварталів Маріуполя

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира групи інженерного забезпечення з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та брав участь в обстрілі Маріуполя.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Після захоплення окупантами військової частини в АР Крим офіцер відмовився передислоковуватись на підконтрольну територію та присягнув на вірність агресору.

Нині фігурант прислуговує окупантам у складі «міжнародного протимінного центру збройних сил російської федерації». До його обов’язків входить інженерне забезпечення окупаційних військ рф, в тому числі по замінюванню території України, інфраструктурних об’єктів, адміністративних та цивільних будинків.

Він за вказівкою окупантів використовує розмінувальну техніку для обстрілу не лише українських військових, а й цивільних об’єктів. Зокрема, за оперативними даними, зрадник стоїть за використанням установки УР-77 «Метеорит» у міських кварталах Маріуполя.

Його родичі проживають у Львівський області. Приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення він попередив, що скоро разом з російською армією прийде «звільняти» їх. Матір та сестра одразу ж виїхали за кордон. Батько з бабусею залишились в Україні та ховаючись від ворожих ракет чекали на свого «визволителя».

Колишній військовий заочно обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

ДБР