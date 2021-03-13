Завершено розслідування відносно групи осіб, підозрюваних у викраденні іноземного бізнесмена у Миколаєві

Четверо фігурантів віком від 30 до 40 років, двоє з яких – мешканці Одеської області, а ще двоє – позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві, викрали 24-річного громадянина сусідньої держави, який в Україні, зокрема у Миколаєві, має бізнес, та намагались вивезти його у напрямку Одеси.

Нагадаємо, що 25 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона побачила, як невідомі насильно тягли в автомобіль Porshe чоловіка. Інформація про злочинні дії та орієнтування на авто були передані всім нарядам поліції, і на виїзді з міста патрульні поліцейські зупинили викрадачів.

Попри те, що водій кросовера поводив себе спокійно і, щоб уникнути зайвих питань та швидше продовжити рух, пред’явив поліцейським нібито посвідчення працівника Інтерполу, правоохоронці вирішили перевірити документи.

Перебуваючи біля транспортного засобу, командир батальйону №3 патрульної поліції побачив на задньому сидінні побитого молодика зі зав’язаними очима, руки якого були зв’язані ременем, що і дало підстави засумніватись у справжності наданого посвідчення міжнародної організації, та застосувати заходи фізичного впливу, щоб вивести усіх з авто й викликати підкріплення.

Тоді слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 146 ККУ «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», ч. 3 ст. 289 ККУ «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та ч.1 ст. 353 ККУ «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи».

Зловмисники були затримані у порядку ст. 208 КПК України, та за процесуального керівництва прокуратури їм оголосили про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Сьогодні, 12 березня, слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури. Тепер суд вирішуватиме долю кожного із фігурантів.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області