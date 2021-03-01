Завершено розслідування відносно організованої групи, викритої у заволодінні ₴4 млн.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 завершено досудове розслідування відносно організованої групи, викритої у заволодінні бюджетними коштами, які були виділені на реалізацію соціальних проектів та проведення масових заходів у 2018-2019 роках.

За даними слідства, організували злочинну схему директор КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), колишній заступник директора зазначеної установи та двоє співучасників.

Так, керівництво Київського молодіжного центру, діючи на користь підконтрольних суб’єктів господарювання, безпідставно перераховувало на рахунки цих фірм кошти з місцевого бюджету за нібито надані послуги з проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розважальних акцій для молоді, заходів з популяризації здорового способу життя тощо.

Втім, фактично вказані заходи не проводилися або проводилися за рахунок коштів приватних осіб. Водночас виділені на зазначені цілі бюджетні кошти у подальшому обготівковувалися учасниками групи та витрачалися на власний розсуд.

Загальна сума спричинених місцевому бюджету збитків становить понад 4 млн гривень.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих та особливо великих розмірах та пособництво у такому заволодінні).

У межах слідства накладено арешти на майно підозрюваних, зокрема нерухоме майно, грошові кошти, розміщені на банківських рахунках тощо. Крім того, заявлено позови про відшкодування спричиненої шкоди.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура