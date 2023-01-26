Завершено розслідування відносно ОЗГ, яка за гроші сприяла безперешкодному проходженню перевірки перед виїздом на тимчасово окуповану територію

Під час документування протиправної діяльності правоохоронці встановили, що зловмисники отримали від цивільних осіб близько півмільйона гривень неправомірної вигоди. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, 26 серпня 2022 правоохоронці на території одного з пунктів пропуску Запоріжжя затримали «на гарячому» двох чоловіків під час отримання ними неправомірної вигоди. Фігуранти одержали кошти, які призначались для подальшої передачі службовим особам місцевої військово-цивільної адміністрації, а також обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за швидке проходження громадянами перевірочних заходів, оформлення дозвільних документів і безперешкодний виїзд на тимчасово окуповану територію України. Зловмисниками виявились місцеві мешканці, 34-х та 35-ти років. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Згодом після її внесення запобіжні заходи були змінені на домашній арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, здійснювали слідчі обласного главку поліції під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ.

В ході розслідування правоохоронці з’ясували ієрархічні зв’язки членів організованої злочинної групи. Встановлено, що 35-річний організатор схеми залучив до виконання протизаконної діяльності свою 37-річну дружину та 34-річного знайомого. Гроші, отримані ними незаконним шляхом, вилучені. Крім того, в рамках кримінального провадження накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад 2,8 мільйонів гривень.

У рамках окремого кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, встановлюється службова особа, яка сприяла зловмисникам.

Учора, 24 січня, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно трьох підозрюваних у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, скеровано до Комунарського районного суду м. Запоріжжя. Відповідно до санкції інкримінованої статті фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області