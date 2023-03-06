Завершено розслідування відносно п’ятьох зловмисників, які співпрацювали з окупантами на Запоріжжі

Фігуранти займали керівні посади в місцевих органах влади та підтримували війну проти України. Вони допомагали військовим рф облаштуватися у тимчасово окупованому місті та надавали їм необхідну інформацію про його життєдіяльність. Також забезпечували ворога паливом та продуктами харчування.

Слідчі столичної поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили п’ятьох осіб, котрі здійснювали пособництво державі-агресору у Запорізькій області. Фігуранти співпрацювали з військовими російської федерації та усіляко сприяли їм у здійсненні ними злочинних дії проти територіальної цілісності України.

Як повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Вадим Коломієць, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що під час тимчасової окупації міста Мелітополь зловмисники зайняли керівні посади у місцевих органах влади:

«Фігуранти постачали представникам збройних сил рф паливо, продукти харчування та інші необхідні ресурси. Також пособники допомагали окупантам облаштуватися, надавали їм необхідну інформацію про життєдіяльність міста, громадян та проводили агітацію серед місцевих, аби схилити їх до підтримки дій ворога».

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність та недоторканість України та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.

Досудове розслідування наразі завершено. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує від десяти до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва