Завершено розслідування відносно учасників злочинної групи, які забезпечували роботу нелегальних гральних закладів в Одесі

Правоохоронці встановили, що організаторка долучила до протиправної діяльності ще 5 осіб, яким відвела роль виконавців, поклавши на них функції адміністраторів-касирів. Вони забезпечували фактичне проведення азартних ігор.

За даними слідства потрапити всередину могли лише перевірені по спеціальній базі клієнти. Адміністратори, зокрема інформували їх про акції та бонуси, приймали ставки та супроводжували до ігрової зали. Після внесення коштів учасникам допомагали входити до спеціалізованих ігрових систем й обирати вид гри.

У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 112 комп’ютерів, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого майна 1,4 млн грн.

Бюро економічної безпеки України