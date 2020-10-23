Завершено розслідування відносно злочинної групи, яка незаконно заволоділа половиною компанії «Держзакупівлі.онлайн»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно групи осіб, причетних до незаконного заволодіння половиною частки у статутному капіталі майданчика системи Prozorro ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» та подальшої легалізації (відмивання) незаконно одержаного майна (ч. 4 ст. 189 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році в учасників злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, виник злочинний умисел отримати контроль над товариством «Держзакупівлі.Онлайн», більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель Prozorro.

З цією метою зловмисники під погрозами насильства змусили одного із співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав у розмірі 50 % статутного капіталу.

Вартість частки становила 500 тис. доларів США.

У подальшому для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин по переоформленню прав на підставних осіб.

Наразі трьом співвиконавцям злочину оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого місті Києві, оперативний супровід Управлінням СБУ в Черкаській області.

Загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro на теперішній час немає.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура