Завершено розслідування закупівлі непотрібного програмного забезпечення для Держпродспоживслужби на ₴2,5 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо екс в.о. Держпродспоживслужби, його заступника, двох керівників підрозділів, одного колишнього працівника державної установи та приватного підприємця.

Обвинувальний акт направлено до суду.

ДБР встановило, що керівництво Держпродспоживслужби вигадало оборудку з фіктивною закупівлею програмного забезпечення аби привласнити собі кошти. Для цього був організований тендер на створення програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія.

Наприкінці 2021 року програмне забезпечення на майже 2,5 млн грн було замовлено Держпродспоживслужбою, але фактично ніхто нічого не збирався робити, оскільки аналогічна за функціями програма вже працювала в установі.

Ділки встигли підготувати підроблені документи про виконання робіт та перерахували кошти на рахунок підрядника. Однак, ДБР спільно з СБУ викрили оборудку та арештували гроші на рахунку.

Фігуранти обвинувачуються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.