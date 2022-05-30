Завершено розслідування замаху на вбивство жительки Черняхівської громади Житомирщини

26 травня до суду скеровано обвинувальний акт щодо замаху на умисне вбивство 57-річної жительки села Бежева. Поліцейські Житомирського районного управління зібрали докази причетності до цього діяння її 63 річного чоловіка. Після вчиненого його було взято під варту.

Події відбувалися 2 квітня. Того дня до поліції надійшло повідомлення лікарів швидкої про ушпиталення 57-річної жительки одного з сіл Черняхівської громади з травмами голови. Медики діагностували у жінки відкриту черепно-мозкову травму з численними переломами кісток черепа.

На місце пригоди одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження жінка отримала від власного чоловіка у ході побутового конфлікту.

Відтак слідчі Житомирського РУП повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення усіх необхідних слідчих дій обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства за вчинене обвинуваченому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції