Завершено слідство відносно злочинної організації, яка вивела з державної, комунальної та приватної власності нерухомого майна на ₴200 млн.

Київською місцевої прокуратурою № 7 завершене досудове розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння учасниками злочинної організації об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн гривень.

Указана група діяла на території міста Києва з кінця 2017 року по серпень 2019 року. Очолювали її колишній керівник районного відділу Державної виконавчої служби України у Донецькій області та приватний підприємець з м. Донецьк.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатори злочинів створили філію комунального підприємства та були акредитовані Міністерством юстиції України як суб’єкт державної реєстрації. Державними реєстраторами філії комунального підприємства були особи, які за грошову винагороду передали підозрюваним ключі доступу до Державного реєстру речових прав, а один з державних реєстраторів використовував підроблений паспорт громадянина України.

Так, упродовж 2017-2019 років учасники злочинної організації з використанням підроблених документів та електронних ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на території міста Києва.

При цьому завдано збитків територіальній громаді міста Києва на суму 111 млн гривень, державі – на суму 41 млн гривень, фізичним та юридичним особам на суму 50 млн гривень.

З метою приховання протиправного походження майна учасники злочинної організації за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна, тим самим легалізовували майно, одержане злочинним шляхом.

Наразі досудове розслідування відносно п’яти членів злочинної організації та двох суддів завершено та надано доступ до матеріалів досудового розслідування потерпілим та стороні захисту. Матеріали відносно одного з учасників злочинної організації виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку з його розшуком.

Крім того, на теперішній час за позовами прокуратури незаконно відчужені об’єкти на суму понад 111 млн гривень вже повернуті територіальній громаді міста Києва. На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення належним власникам.

Також повідомляємо, що у межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів. Слідство у даному провадженні триває.

Злочинну схему припинено прокурорами Київської місцевої прокуратури № 7 спільно з ГУБКОЗ СБУ, ГУ СБУ у Херсонській області та КМУ ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва