Завершено слідство за фактом нанесення смертельного поранення мешканцю столичної Троєщини

Чоловік спочатку побив знайомого, а потім вдарив його ножем у живіт, що спричинило смерть потерпілого. Обвинувальний акт відносно 37-річного правопорушника скеровано до Деснянського районного суду. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Подія сталася восени 2020 року. Тоді до поліції зателефонував перехожий та повідомив про те, що на вулиці Закревського лежить чоловік без свідомості.

На місці події лікарі констатували смерть невідомого, що попередньо наступила у результаті ножового поранення. Поліцейські розпочали першочергові слідчі дії, під час яких встановили особу потерпілого та його зв’язки. Оперативні працівники з’ясували, що у 37-річного чоловіка без постійного місця проживання напередодні відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія.

Протягом декількох годин правоохоронці розшукали та затримали фігуранта — уродженця Одеської області, 1983 року народження, який в скоєному зізнався. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд обрав йому запобіжний захід у тримання під вартою.

Під час досудового розслідування слідчі Деснянського управління поліції встановили, що затриманий спочатку побив потерпілого, а потім вдарив ножем його у живіт. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №3 правову кваліфікацію злочину було змінено на ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування закінчено.

Обвинувальний акт відносно 37-річного правопорушника скеровано до Деснянського районного суду. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва