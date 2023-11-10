Завершено спецрозслідування щодо чоловіка, який є одним із головних ідеологів створення так званої «ХНР»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактом умисний дій, вчинених з метою зміни меж території, державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій, які поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також у виготовленні та поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що харківʼянин, будучи ідеологом створення псевдодержавного утворення «Харківська Народна Республіка», створив власний проросійський Телеграм-канал.

Він закликав читачів приєднуватись до його команди однодумців, публікував антиукраїнські інформаційні матеріали, а також проводив різного роду зустрічі на території російської федерації та окупованих територіях Харківської області.

Один із його дописів мав такий зміст: «Сейчас буду встречаться с соратниками, по теме украинского вопроса, будем общаться, приглашаю всех кто в Москве. На встрече будем проводить брифинги, круглые столы, приходить к единому времени по данному вопросу, который сейчас щепетилен, очень острый и нам жизненно необходим. Этот вопрос решить и главное найти правильный метод, что достаточно трудно здесь в данной ситуации, те процессы, которые сейчас происходят на территории бывшей уже, можно сказать Украины. Мы пришли к выводу, что на территори Харькова просто обязана возродиться Харьковская народная республика. Мы ее по факту сейчас воскрешаем. Оставайтесь на связи, друзья, и присоединяйтесь к нашему движению, вместе мы победим».

Також обвинувачений «ділився» в Телеграмі інформацією щодо своїх поїздок по захопленій території Харківщини: «Доброе утро уважаемые друзья, с вами вновь центр развития казачества, Харьковская народная республика. Сейчас я нахожусь в одном из посёлков Харьковской республики, возле исполнительного комитета сельского совета, сейчас наш казак стал председателем посёлка».

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура