Завершено спецрозслідування щодо двох правоохоронців-зрадників з Донеччини

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Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно двох правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувальні акти скеровані до суду.

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За даними слідства, після окупації одного із населених пунктів в Донецькій області двоє правоохоронців, зрадивши присязі, перейшли на бік ворога. Пройшовши співбесіду з окупантами, обидва обійняли посади у так званому «Мангушском РОВД МВД ДНР».

Вони також опублікували в інтернеті відео, в якому публічно висловили свою підтримку «освободітелям» та прихильність «руському міру».

Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Документування проводилось ДБР спільно з ДВБ Нацполіції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР

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