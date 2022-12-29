Завершено спецрозслідування щодо очільника фейкової міліції та «народної правоохорониці»

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох осіб за фактом колабораційної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний чоловік пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду «т.в.о. начальника» так званої «народної міліції» у смт Козача Лопань. Крім того, він відбирав у людей автомобілі, зброю, боєприпаси, сільськогосподарську техніку та інше майно та передав на потреби російської армії. Його судитимуть за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Інша обвинувачена — 36-річна жінка — обійняла посаду «т.в.о дільничного інспектора» у «Територіальном відділі міліції смт Козача Лопань». Її обвинувачують у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі двох колаборантів оголошено у розшук. Їх судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура