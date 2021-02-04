Завершино розслідування стосовно таксиста, який скоїв смертельну ДТП на Кільцевій дорозі

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який смертельно травмував двох жінок на зупинці громадського транспорту. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у листопаді минулого року. До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що водій таксі «Хюндай Соната» не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований біля зупинки автомобіль «Хюндай Елантра».

Після зіткнення легковик «Хюндай Соната» змінив траєкторію руху у напрямок зупинки громадського транспорту, де перебували чотири людини. Внаслідок події двоє жінок загиблі, а двоє отримали тілесні ушкодження.

Правопорушника затримали на місці. У подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Дізнавачі завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. За скоєне водію таксі загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва