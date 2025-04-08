Завершили слідство у справі «слуги» Задорожнього, якого підозрюють у вимаганні «відкатів»

Народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.

Завершили слідство у справі народного депутата України IX скликання, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

Імені чиновника не вказують, але імовірно йдеться про депутата від “Слуги народу” Миколу Задорожнього, якому у липні минулого року оголосили про підозру.

“За даними детективів, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати хабар за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області”, – зазначили у НАБУ.

Народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області, з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.

З’ясували, що цьому нардепу з травня по липень 2024 року сприяв т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України (колишній начальник УСР у Сумській області) та його підлеглий. Правоохоронець мав забезпечувати передачу коштів від голови сільради (заявника) до народного депутата через залучення підпорядкованого йому працівника.

НАБУ і САП викрили злочин у липні 2024 року.

Дії нардепа кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України. Дії поліцейських – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.

Справа Задорожнього

Після викриття нардепа у “Слузі народу” заявили, що на період розслідування членство Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.

Йдеться про тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.

Тоді ж ВАКС обрав нардепу запобіжний захід. Суд призначив заставу у 3 млн 28 тисяч гривень. Прокуратура просила 5 млн.

Задорожній – уродженець Дніпропетровщини, за фахом – вчитель фізики та інформатики.

Був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів., менеджером зі збуту і постачання, працював в івент-агенції “GB Event by Kvartal 95”.

Також займався викладацькою діяльністю. Був учасником гумористичної групи “Брати Гагаріни”, що виступала на телепроекті “Бійцівський клуб”.

У 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії “Слуга народу” як безпартійний.

LB.ua