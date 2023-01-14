Завідувачка держлабораторії ветеринарно-санітарної експертизи за хабарі дозволяла реалізацію м’яса без ветеринарних документів

До організації та функціонування корупційної схеми причетна 41-річна завідувачка одної з лабораторій державної лікарні ветеринарної медицини у Запоріжжі. За незаконні оборудки їй загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчими відділу поліції № 1 (Вознесенівський) Запорізького районного управління поліції за матеріалами управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області ДСР НП України під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В ході слідчих заходів правоохоронці встановили, що службова особа державної ветлікарні провадила незаконну діяльність. При проведенні ветеринарних експертиз зловмисниця вимагала та отримувала неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарської діяльності за реалізацію м’ясної продукції без наявності ветеринарних довідок чи свідоцтв, ветеринарних та товарознавчих клейм на туші (півтуші), що підтверджують походження, якість і безпеку продукції, та непроведення ветеринарно-санітарної експертизи через мережу комунальних ринків, на яких реалізується м’ясо.

Вчора, 12 січня, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантки. Під час заходів виявлено та вилучено чорнові записи, документи, мобільні телефони.

41-річній завідувачці лабораторією повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших працівників медичної установи до функціонування корупційної схеми. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області