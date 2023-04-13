Завідуючу амбулаторією викрили у хабарництві за висновок ЛКК, який дозволяє ухилитися від мобілізації

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру завідуючій однієї з амбулаторій загальної практики сімейної медицини на Київщині за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, до підозрюваної звернувся громадянин, з метою отримання висновку лікарсько-консультаційної комісії про стан здоров’я його батька, який має інвалідність II групи. Свою «допомогу» у вирішенні цього питання медик оцінила в 1000 доларів США.

З метою надання вказаних документів жінка уклала з батьком та сином декларації як сімейний лікар. Це дозволило їй підготувати та видати необхідну медичну документацію. Зокрема вона внесла до висновку відомості про те, що через стан здоров’я батько потребує постійного догляду сином.

Цей висновок надає право отримувати передбачені законодавством соціальні пільги. В тому числі мова йде про можливість чоловікові ухилитися від мобілізації як такому, що доглядає особу з інвалідністю.

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання оговореної суми. За клопотанням прокуратури їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 107360 гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура