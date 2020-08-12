Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування відносно керівництва ГУ ДМС України в Одеській області, а також трьох пособників–підприємців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє керівників Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області вступили у змову з трьома підприємцями задля привласнення бюджетних коштів, які у грудні 2016 року були виділені з Державного бюджету України на ремонтні роботи приміщень установи.

Через завищену вартість вищевказаних ремонтних робіт, особи заволоділи грошовими коштами у сумі майже 900 000 гривень, чим спричинили державі збитки.

Таким чином:

один з керівників ГУ ДМС України в Одеській області обвинувачується у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки та у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, яке вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України);

інший керівник ГУ ДМС України в Одеській області обвинувачується у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки та у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, яке вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Одеської області.

ДБР