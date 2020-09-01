Заволоділи земельною ділянкою Міністерства оборони: судитимуть посадовця РДА, підприємця та екс-керівника відділення поліції

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї з районних державних адміністрацій Харківської області та підприємця за фактом самовільного зайняття земельної ділянки групою осіб в зонах особливого режиму використання земель (ч. 2 ст. 197-1 КК України), а також колишнього керівника Печенізького відділення поліції Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ще й за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник голови районної державної адміністрації спільно з підприємцем та за сприяння екскерівника Печенізького відділення поліції, який забезпечував приховування злочину, незаконно захопили земельну ділянку загальною площею понад 31 га, яка належить до земель Міністерства оборони України. Зловмисники здійснювали на ній незаконний посів та вирощування сільськогосподарських рослин. Такими протиправними діями вони завдали збитків державі на суму понад 1,3 млн грн.



Вказане кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у м. Полтава, оперативний супровід – Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Посадовцю районної державної адміністації та підприємцю загрожує обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років. Експравоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Довідково: прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства оборони України на суму 1,3 млн грн про відшкодування шкоди, завданої діями фігурантів вказаного кримінального провадження.

Пресслужба прокуратури Харківської області