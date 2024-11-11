Заволоділи ₴150 млн. банку: БЕБ повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку у пособництві

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі.

Слідством встановлено, що голова правління відкритого акціонерного товариства спільно із колишнім заступником голови правління акціонерного банку вирішили заволодіти коштами фінустанови. Для цього вони оформили 150 млн грн кредиту під заставу нерухомого майна без наміру повернути кошти.

Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства “Компанії з управління активами” нібито за цінні папери з метою їх подальшого привласнення.

Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб.

Детективи БЕБ встановили, що своєю чергою колишній заступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором – підконтрольною іноземною компанією. Ця компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку.

Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину.

Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України