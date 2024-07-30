Заволоділи майже ₴4 млн. на ремонті укриттів: у Дніпрі викрито групу посадовців міськради

Троє співробітників Дніпровської міської ради підписали акт виконаних робіт про здійснення ремонту у чотирьох бомбосховищах попри те, що потрібні роботи в укриттях виконано так і не було.

Слідство встановило, що у 2023 році один із департаментів Дніпровської міської ради уклав ряд договорів з підприємством-підрядником про здійснення ремонту у захисних спорудах цивільного захисту у місті Дніпро. Підозрювані заздалегідь знали перелік робіт, які потрібно виконати в укриттях, необхідних задля безпечного перебування громадян під час сигналу «Повітряна тривога».

Зловживаючи службовим становищем, вони внесли до документації недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт. У результаті захисні споруди для населення не відповідали необхідним вимогам для перебування людей.

Таким чином підозрювані заволоділи 4 мільйонами гривень з місцевого бюджету.

За зібраними матеріалами слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Слідчі заходи проводили поліцейські відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції спільно з працівниками СБУ області за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції